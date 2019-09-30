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Минэнерго разрабатывает решения на случай остановки транзита газа

Минэнерго разрабатывает решения на случай остановки транзита газа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с НАК “Нафтогаз Украины” отрабатывает технические решения по газоснабжению в случае остановки транзита российского газа.

Об этом на заседании Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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“У нас (в хранилищах – ред.) более 20 млрд кубометров газа. Это означает, что мы готовы не только к отопительному сезону, но и к трехсторонним переговорам в рамках подписания договора с Газпромом”, – сказал Оржель.

Он отметил, что сейчас проходят технические консультации между сторонами.

“Российская сторона перешла к конструктиву. Мы можем говорить о возможности подписания транзитного договора с достаточными объемами прокачки. Но даже если объемов не будет, мы отрабатываем технические возможности, чтобы через реверс и за счет газохранилищ обеспечить всех наших потребителей газом и теплом”, – добавил Оржель.

По его словам, в Украине есть 4 города, где может прекратиться газоснабжение в случае отсутствия давления в магистральных газопроводах.

“Но отрабатываются альтернативные поставки или альтернативные пути теплоснабжения”, – пояснил министр.

По материалам УКРИНФОРМ
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