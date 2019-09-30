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NASA запустило телескоп для поиска планет, похожих на Землю (фото)

NASA запустило телескоп для поиска планет, похожих на Землю (фото)

Космическое агентство NASA будет осуществлять поиск планет, похожих на Землю.

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Для этого на высоту 125 тыс. футов (около 38,1 км) был поднят телескоп, использующий специальную оптическую технологию для фильтрации света от звёзд, на орбите которых он находится, что призвано обеспечить лучшую видимость.

Чтобы поднять телескоп на заданную высоту, в NASA воспользовались гелиевым аэростатом, который по размерам сопоставим с целым футбольным полем. Столь большой аэростат необходим в связи с тем, что сам телескоп тоже имеет немалые габариты и массу. Его длина составляет около 4,3 метра, ширина – около 0,9 метра, а масса – около 680 кг.

Телескоп PICTURE-C будет работать на границе земной атмосферы для обеспечения чёткого обзора. Это многоразовое оборудование, которое будет оставаться в воздухе в течение нескольких часов за один запуск. После окончания миссии телескоп отсоединится и вернется на Землю при помощи парашюта. Агентство NASA вложило в этот проект финансирование в сумме $5,6 млн. Это был пятилетний грант университету.

Следующий запуск телескопа должен состояться в 2020 году. Устройство должно будет получить больше изображений космического пространства, чтобы помочь исследовательской группе в поиске планет. Проект также может помочь найти и другие космические объекты, помимо похожих на Землю планет.

По материалам ITC.ua
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