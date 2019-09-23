Lockheed Martin заключила контракт с NASA на $4,6 млрд

Компания Lockheed Martin получила контракт на строительство как минимум шести космических кораблей Orion для отправки на Луну.

Это соглашение направлено на достижение цели администрации Трампа по возвращению астронавтов на Луну, говорится в сообщении компании.

NASA разместило первоначальный заказ на три космических корабля Orion для полетов на Луну в рамках проекта Artemis на $2,7 млрд. Космическое агентство планирует заказать еще три корабля в 2022 финансовом году на дополнительные $1,9 млрд.

«Этот контракт ясно демонстрирует приверженность NASA не только Orion, но и Artemis, и смелой задаче — отправить людей на Луну в ближайшие пять лет. Мы тоже привержены Orion и Artemis и сделаем эти корабли с акцентом на стоимость, график и успех миссии», — сказал Рик Амброуз, исполнительный вице-президент Lockheed Martin Space.

NASA может заказать до шести дополнительных космических кораблей Orion в течение срока действия контракта, заканчивающегося 30 сентября 2030 года. Если агентство выполнит эту опцию, компания будет «использовать данные о затратах на производство космических аппаратов из предыдущих шести миссий, чтобы обеспечить наименьшую стоимость».

NASA говорит, что заказы космических кораблей группами по три позволяет снизить затраты из-за эффективности цепочки поставок. Ожидается, что каждый космический корабль будет повторно использован по крайней мере один раз.

«Этот контракт демонстрирует стремление NASA обеспечить устойчивое присутствие на Луне, чтобы получить знания и подготовиться к отправке астронавтов на Марс», — сказал администратор NASA Джим Бриденстайн.

Lockheed Martin строит свои корабли в космическом центре Кеннеди во Флориде. Компания заявила, что первый корабль будет готов «доставить первую женщину и очередного мужчину на Луну в 2024 году».