В Минфине прокомментировали инициативу по РРО

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что ФОП не должны опасаться законопроектов, регулирующих использование РРО (кассовых аппаратов) физлицами-предпринимателями.

Об этом она сообщила в эфире «Радио Свобода».

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«Давайте успокоим малый бизнес. Для первой группы ФОП ничего не меняется. Во-первых, для второй группы мы подняли лимит до 2,5 млн грн в год (было 1,5 млн грн). Во-вторых, мы внедряем для них обязательные фискальные аппараты более, чем через год, с 1 января 2021 года. Это будут не дорогие аппараты, а бесплатная программа на сайте налоговой, которая по API может подключаться к любому смартфону», — сказала министр.

Она также заявила, что малый и средний бизнес должны себя чувствовать желанными клиентами, а не теми, кто боится налоговой.

«Такие страхи нам понятны, мы пытаемся максимально быстро коммуницировать с малым бизнесом, но я думаю, что на самом деле бояться малому бизнесу нечего», — отметила Маркарова.