Мировые фондовые индексы показали самое большое падение за несколько лет

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Фондовые индексы накануне резко пошли вниз по итогам торгов на биржах в Великобритании и США. Причиной стало снижение деловой активности в США и опасения эскалации торговой войны.
Об этом сообщает Market Watch.
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Индекс лондонской биржи FTSE 100 на момент закрытия в среду снизился на 3,2%, что стало сильнейшим падением за день с января 2016 года.
Американские индексы также были в минусе в течение всей торговой сессии – S&P 500 упал на 1,8%, но Nasdaq – на 1,6%, что стало самым сильным падением за последние несколько недель. Кроме того, Dow Jones за день снизился на 1,86%, а по итогам двух торговых сессий его падение превысило 3% – это худшее начало квартала для индекса с 2008 года, пишет издание.
Азиатские биржи в четверг также открылись в минусе. Японский Topix упал на 2,1%, что стало худшим результатом за два последних месяца. Похожая ситуация и в Австралии – здесь падение составило 2,2%. В Китае и Южной Корее биржи закрыты из-за праздников.
Эксперты банка UBS называют причиной падения индексов торговую войну между США и Китаем, снижение уровня деловой активности, а также данные о занятости в Соединенных Штатах. Наибольшее падение в Нью-Йорке продемонстрировали энергетический и финансовый секторы.
Эксперты при этом указывают, что хотя макроэкономическая статистика демонстрирует неплохие показатели, однако уровень производства по всему миру продолжает снижаться.
Также на экономику влияют геополитические факторы: беспокойство у трейдеров вызывает ситуация с угрозой импичмента Трампа и риском жесткого Brexit без соглашения.
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