0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 316 0

Мировые фондовые индексы показали самое большое падение за несколько лет

Мировые фондовые индексы показали самое большое падение за несколько лет

Фондовые индексы накануне резко пошли вниз по итогам торгов на биржах в Великобритании и США. Причиной стало снижение деловой активности в США и опасения эскалации торговой войны.

Об этом сообщает Market Watch.

Читайте также: ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз-2019 по росту мировой торговли

Индекс лондонской биржи FTSE 100 на момент закрытия в среду снизился на 3,2%, что стало сильнейшим падением за день с января 2016 года.

Американские индексы также были в минусе в течение всей торговой сессии – S&P 500 упал на 1,8%, но Nasdaq – на 1,6%, что стало самым сильным падением за последние несколько недель. Кроме того, Dow Jones за день снизился на 1,86%, а по итогам двух торговых сессий его падение превысило 3% – это худшее начало квартала для индекса с 2008 года, пишет издание.

Азиатские биржи в четверг также открылись в минусе. Японский Topix упал на 2,1%, что стало худшим результатом за два последних месяца. Похожая ситуация и в Австралии – здесь падение составило 2,2%. В Китае и Южной Корее биржи закрыты из-за праздников.

Эксперты банка UBS называют причиной падения индексов торговую войну между США и Китаем, снижение уровня деловой активности, а также данные о занятости в Соединенных Штатах. Наибольшее падение в Нью-Йорке продемонстрировали энергетический и финансовый секторы.

Эксперты при этом указывают, что хотя макроэкономическая статистика демонстрирует неплохие показатели, однако уровень производства по всему миру продолжает снижаться.

Также на экономику влияют геополитические факторы: беспокойство у трейдеров вызывает ситуация с угрозой импичмента Трампа и риском жесткого Brexit без соглашения.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.