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ВР планирует изменить правила бесплатного получения земли

ВР планирует изменить правила бесплатного получения земли

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений проводит работу по возможной модификации процедуры бесплатного получения украинцами земельных участков.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время брифинга в пресс-центре Кабмина, отвечая на вопрос, каким образом украинцу бесплатно получить земельный участок.

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“Есть процедура и она сейчас никак не изменена, а о том, как эта процедура может быть модифицирована, ведется работа в самом парламенте, в соответствующем комитете. Как только они выработают новый инструмент, мы о нем расскажем. Сейчас ничего не изменилось, то есть вам нужно обращаться с заявлением в компетентный орган … и имеешь право на получение земли, если она есть. И тут начинается самое интересное, ибо органы начинают рассказывать о том, что никакой земли нет, все занято и здесь ситуация сложнее”, – сказал Гончарук.

При этом он добавил, что решение ситуации с бесплатным получением земли является больше вопросом в органы местного самоуправления, а не к государству.

Напомним, согласно ст.121 Земельного кодекса Украины, граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах:

а) для ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство. Если на территории сельского, поселкового, городского совета расположено несколько сельскохозяйственных предприятий, размер земельной доли (пая) определяется как средний по этим предприятиям. В случае отсутствия сельскохозяйственных предприятий на территории соответствующего совета размер земельной доли (пая) определяется как средний по району;

б) для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 га;

в) для ведения садоводства – не более 0,12 га;

г) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 га, в поселках – не более 0,15 га, в городах – не более 0,10 га;

г) для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 га;

д) для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 га.

По материалам УКРИНФОРМ
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