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В Раду внесли еще два законопроекта по земельной реформе

В Раду внесли еще два законопроекта по земельной реформе

Депутаты фракции «Слуга народа» внесли в Верховную Раду еще два законопроекта о введении в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Эти законопроекты №2195 и №2194 появились на сайте парламента.

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На данный момент текстов законопроектов еще нет, однако из их названий (“Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы” и “Проект Закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений”) известно, что депутаты планируют ввести ими электронные аукционы по продаже сельскохозяйственной земли или ее аренды, а также провести дерегуляцию в сфере земельных отношений.

«Больше никаких ударов гонга и кип бумаги за закрытыми дверями. Все аукционы – только онлайн. №2195 – один из трех законопроектов пакета земельной реформы и очень важный», – прокомментировала автор одного из зарегистрированных законопроектов Роксолана Пидласая в Facebook.

По материалам hromadske.tv
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