Эксперты прокомментировали цены на недвижимость в столице

Эксперты утверждают, что строительный бум вызван рядом благоприятных условий.

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Во-первых, ВВП после кризисных явлений 2014-2015 гг. начал понемногу расти. Во-вторых, из-за пенсионных инициатив правительства и постоянного пересмотра социальных стандартов повышаются доходы граждан, что дает импульс для экономики и активизирует внутренний спрос. В-третьих, гривна пребывает в прогнозируемом курсовом коридоре, создавая гарантии для покупательской активности и бизнеса.

Но как бы то ни было, цены на новое жилье будут расти, предупреждают эксперты.

«В Украине растет инфляция и минимальная заработная плата. Однозначно квартиры в новостройках будут дорожать. На их стоимость будет также влиять курса доллара. При нынешней ситуации возможен рост на первичку на 5% до конца года. Если в 2020 году инфляция и курс доллара будут такими же, то первичка вырастит в цене до 10%», – комментирует эксперт по рынку недвижимости Сергей Костецкий.

Что касается вторичного рынка, то тут будем наблюдать относительную стабильность при условии отсутствия «валютных качелей». Однако корректировка цены все же будет иметь место.

«Стоит ожидать колебаний 5-7% в год, которые происходят уже последние несколько лет», – отмечает Костецкий.

Помимо прочего, в столице будет дорожать и аренда жилья. Тут, все упирается в курс доллара и экономические причины.

«Стоимость аренды жилья в столице растет постоянно: ежемесячно на 1-2% на протяжении всего года. Если резко вырастут цены и коммуналка, то ровно на такой же процент повысится аренда жилья. Если цены будут стабильными, то аренда подорожает на 10%», – прогнозирует эксперт.

С его слов, сегодня сезонность не имеет решающего значения в формировании стоимости аренды. Такие вещи арендодатели не практикуют более пяти лет.

Эксперты уверяют, что рано или поздно на рынке произойдет спад, ведь при таких темпах возведения жилья предложение скоро превысит спрос.