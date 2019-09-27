Правительство планирует улучшить жилищные условия 80% граждан

Кабмин планирует ежегодно увеличивать количество многоквартирных жилых домов на 10%.

Об этом сказано в программе действий правительства на официальном сайте Верховной Рады.

Сейчас 57% граждан Украины не удовлетворены существующими жилищными условиями.

Для многоквартирных домов планируется усовершенствовать механизмы управления, чтобы максимально продлить срок их эксплуатации.

будет установлен порядок «передачи безвозмездно в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых они расположены,

будут нормированы спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.

жилье, которое уже не подлежит модернизации – будет разработан механизм комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда.

строительство нового жилья станет более доступным «за счет удешевления стоимости кредитных ресурсов (как многоквартирных домов, так и объектов индивидуального строительства) и путем снижения себестоимости строительства (уменьшения административной нагрузки на застройщиков и стимулирования конкуренции)».