0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 873 0

Правительство планирует улучшить жилищные условия 80% граждан

Правительство планирует улучшить жилищные условия 80% граждан

Кабмин планирует ежегодно увеличивать количество многоквартирных жилых домов на 10%.

Об этом сказано в программе действий правительства на официальном сайте Верховной Рады.

Сейчас 57% граждан Украины не удовлетворены существующими жилищными условиями.

Для многоквартирных домов планируется усовершенствовать механизмы управления, чтобы максимально продлить срок их эксплуатации.

  • будет установлен порядок «передачи безвозмездно в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых они расположены,
  • будут нормированы спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.
  • жилье, которое уже не подлежит модернизации – будет разработан механизм комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда.
  • строительство нового жилья станет более доступным «за счет удешевления стоимости кредитных ресурсов (как многоквартирных домов, так и объектов индивидуального строительства) и путем снижения себестоимости строительства (уменьшения административной нагрузки на застройщиков и стимулирования конкуренции)».
  • Планируется усовершенствовать механизм функционирования рынка аренды жилья.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.