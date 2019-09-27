Правительство планирует улучшить жилищные условия 80% граждан

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Кабмин планирует ежегодно увеличивать количество многоквартирных жилых домов на 10%.
Об этом сказано в программе действий правительства на официальном сайте Верховной Рады.
Сейчас 57% граждан Украины не удовлетворены существующими жилищными условиями.
Для многоквартирных домов планируется усовершенствовать механизмы управления, чтобы максимально продлить срок их эксплуатации.
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