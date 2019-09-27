Переводить средства между счетами Киевстар, Vodafone и lifecell будет дешевле

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С 1 октября и до конца 2019 года все клиенты предоплаченной связи трех крупнейших операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell могут осуществлять денежные переводы на счета других мобильных операторов со сниженной комиссией. Комиссия сейчас составит – 0,5%.
Об этом сообщается на сайте компании.
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