Переводить средства между счетами Киевстар, Vodafone и lifecell будет дешевле

С 1 октября и до конца 2019 года все клиенты предоплаченной связи трех крупнейших операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell могут осуществлять денежные переводы на счета других мобильных операторов со сниженной комиссией. Комиссия сейчас составит – 0,5%.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Способы перевода средств:

в приложениях Смарт-Гроші (Киевстар) или SharPay (ранее – VodafonePay).

с помощью USSD -запроса: для абонентов Киевстар – *124*сумма перевода * 380 номер телефона # и кнопка вызова

с сайта https://money.kyivstar.ua/, или https://paycell.lifecell.ua/

Преимущества перевода:

Не требуется вводить 16-значный номер банковской карточки адресата.

Достаточно выбрать контакт в телефонной книге и, используя финансовое приложение Смарт-Гроші (Киевстар), SharPay (ранее – VodafonePay) или сайт https://paycell.lifecell.ua/ перевести нужную сумму на счет.

Средства можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и для более 2000 сервисов, доступных на платформах Смарт-гроші, SharPay (Vodafone) і Paycel.

Справка Finance.ua