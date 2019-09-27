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Переводить средства между счетами Киевстар, Vodafone и lifecell будет дешевле

Переводить средства между счетами Киевстар, Vodafone и lifecell будет дешевле

С 1 октября и до конца 2019 года все клиенты предоплаченной связи трех крупнейших операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell могут осуществлять денежные переводы на счета других мобильных операторов со сниженной комиссией. Комиссия сейчас составит – 0,5%.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Способы перевода средств:

  • в приложениях Смарт-Гроші (Киевстар) или SharPay (ранее – VodafonePay).
  • с помощью USSD-запроса: для абонентов Киевстар – *124*сумма перевода * 380 номер телефона # и кнопка вызова
    с сайта https://money.kyivstar.ua/, или https://paycell.lifecell.ua/

Преимущества перевода:

  • Не требуется вводить 16-значный номер банковской карточки адресата.
  • Достаточно выбрать контакт в телефонной книге и, используя финансовое приложение Смарт-Гроші (Киевстар), SharPay (ранее – VodafonePay) или сайт https://paycell.lifecell.ua/ перевести нужную сумму на счет.
  • Средства можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и для более 2000 сервисов, доступных на платформах Смарт-гроші, SharPay (Vodafone) і Paycel.

Справка Finance.ua

  • С начала 2019 года сервисом Смарт-Гроші воспользовались более 420 тыс. абонентов.
По материалам Finance.UA
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