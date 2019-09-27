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Правительство запускает тестирование системы электронного документооборота IDoc

Правительство запускает тестирование системы электронного документооборота IDoc

Кабмин согласовал внедрение экспериментального проекта по тестированию системы электронного документооборота IDoc.

Об этом говорится в опубликованном на Правительственном портале распоряжении Кабмина.

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“Центральные органы исполнительной власти могут присоединиться к экспериментального проекта по решению соответствующего руководителя государственной службы”, – говорится в документе.

Проект продлится до 31 декабря 2020 года.

Система электронного документооборота ІDoc была запущена в 2017 году командой портала государственных услуг iGov.

ІDoc — это платное решение для компаний от 100 человек и более.

В системе имеются такие функции, как создание любых форм и шаблонов без участия программистов; задание любой логики бизнес-процессов без участия программистов; работа с электронными цифровыми подписями всех популярных форматов Украины; создание справочников, например в отношении сотрудников компании; создание архивов и переноса в ІDoc уже существующих и тому подобное.

Запускать систему можно как на облаке iGov, так и на серверах компании.

Канал передачи данных между системой и внешними ресурсами защищен, в основе передачи лежит SSL-протокол (HTTPS с высокой степенью защиты). Используются REST сервисы и SOAP (есть возможность формировать персональные криптопакети, зашифрованные электронные подписи). Для передачи личных данных используется канал, зашифрованный двойным ключом.

В 2017 году разработчики анонсировали, что стоимость системы составляет 250 000 грн, при этом, по данным ProZorro, аналоги системы стоят 1-2 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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