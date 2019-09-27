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Кабмин сделал первый шаг к удешевлению кредитов на покупку сельхозземли — Гончарук

Кабмин сделал первый шаг к удешевлению кредитов на покупку сельхозземли — Гончарук

Кабинет Министров сделал первый шаг к удешевлению кредитов на покупку земли сельскохозяйственного назначения для производителей с/х продукции.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в пресс-центре Кабмина.

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“Мы вчера приняли распоряжение, это первый шаг для создания механизмов финансирования удешевления кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции”, – сказал Гончарук.

Он добавил, что это отдельный документ, который является первым логическим шагом для того, чтобы в следующем году, если земельная реформа все-таки состоится, правительство успело создать все необходимые инструменты, которые компенсировали бы часть кредитов, либо “иным образом приводили к удешевлению ресурса для тех, кто захочет принять участие в рынке земли, начать на нем работать”.

По материалам УКРИНФОРМ
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