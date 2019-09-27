Банки обязали принимать у торговцев мелочь только до 18 октября

Украинские банки обязаны принимать от торговцев и сервисных точек разменные монеты мелких номиналов (1, 2 и 5 копеек) только до 18 октября 2019 года.

Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на сообщение Нацбанка.

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После этой даты мелочь у бизнеса уже позволяется не собирать. Население же имеет право обращаться к финансистам намного дольше: по документу регулятора, банки обязаны принимать от физлиц данные монеты аж до 30 сентября 2020 года.

В документе НБУ подчеркивается, что срок 18 октября касается всех предприятий.

«Обеспечивать до 18 октября 2019 обязательный прием от клиентов — юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обособленных подразделений юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, остатков монет номиналами 1, 2 и 5 копеек для зачисления на счета», — говорится в телеграмме НБУ при перечислении обязанностей банков.

Бизнес уже отреагировал на условия центробанка. В первую очередь те торговцы, что накопили особенно крупные суммы мелочи.

«Банки сообщают об увеличении объемов сдачи мелких номиналов. Бума нет, но небольшая активизация ощущается. При этом тарифы на пересчет монет и инкассацию не меняли, финучреждения по-прежнему берут за данную услугу от 0,05% до 0,2% суммы», — сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Большой проблемы после 18 октября эксперты не предвидят.

«Торговые предприятия не смогут отвезти мешки с 1, 2 и 5-ю копейками в свои банки. Но будет оставаться Нацбанк. Можно будет отвезти мелочь в его территориальное управление. И получить вместо монет — банкноты, и зачислить их на свои счета в банках», — заверил Невмержицкий.