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Светлана Рекрут: ФГВФЛ должен достичь уровня суммы гарантирования по вкладам, как в Европе

Светлана Рекрут: ФГВФЛ должен достичь уровня суммы гарантирования по вкладам, как в Европе

Одной из основных целей Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) новая глава ведомства назвала повышение суммы гарантирования до европейского уровня.

Об этом она сообщила в интервью порталу Банкротство & Ликвидация.

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«Мы хотим со временем достичь уровня суммы гарантирования по вкладам, как в Европе, но для этого нужно сделать колоссальную работу. И на это мы положим наши усилия в ближайшие 5 лет. Далее по мере улучшения финансового состояния Фонда, будет расти и уровень суммы, которую государство будет возвращать вкладчику в случае неплатежеспособности банка», – отметила глава ФГВФЛ.

По ее словам, повышение суммы гарантирования будет происходить не за счет увеличения сумм вкладов из банков, а за счет повышения стабильности банковской системы и раннего реагирования на проблемы в банке.

Кроме этого, в ФГВФЛ будет проведено сокращение штата, так как уменьшается объем активов и количество банков, с которыми работает Фонд.

По словам Рекрут, 1 января 2020 г. Фонд полностью обновится. В частности, речь идет о переформатировании работы подразделений Фонда, перегруппировке людей по целям и в соответствии с новыми вызовами.

Глава ФГВФЛ также сообщила о формировании нового подразделения, в которое вошли специалисты юридического департамента и департамента расследования, что имеет целью, в частности, усиление функции экономического анализа и более комплексную работу по его результатам как в локальной, так и в иностранной юрисдикциях.

По материалам Finance.UA
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