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SkyUp уже перевезла 1,4 миллиона пассажиров на своих рейсах

SkyUp уже перевезла 1,4 миллиона пассажиров на своих рейсах

Лоукостер SkyUp до сентября перевез 1,398 млн пассажиров с момента основания компании в июне 2017-го года.

Об этом сообщает авиаперевозчик.

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Так, по состоянию на конец августа компания перевезла 1 млн 398 тыс. пассажиров на своих маршрутах.

Только в августе авиакомпания перевезла 186 тыс. пассажиров.

За первые шесть месяцев 2019 года компания перевезла 668 тыс. человек. 72% или 484 864 клиента компании были перевезены чартерными рейсами. Доля регулярных перевозок в общем объеме пассажиропотока составила 28% (183 652 пассажира). В среднем на каждом рейсе SkyUp в период с января по июнь 2019 года перевозилось 166 пассажиров.

По материалам Finance.UA
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