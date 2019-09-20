Названа пунктуальность украинских и иностранных авиакомпаний в августе 2019 года (таблица)

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Украинские авиакомпании в августе 2019 года выполнили из аэропортов Украины 5694 рейса с пунктуальностью 84,1%, тогда как иностранные осуществили 3479 вылетов, из которых 83,2% были без опозданий.
Об этом говорится в ответе Госавиаслужбы Украины на запрос avianews.com.
Украинские авиакомпании задержали 6,7% рейсов на срок от 15 до 30 минут, 7,5% — на период от 30 минут до 2 часов, 1,7% рейсов вылетели с отклонением от графика свыше 2 часов.
7,5% рейсов иностранные авиакомпании задержали на период от 15 до 30 минут, 7,9% — на период от 30 минут до 2 часов, 1,4% — вылетели с опозданием свыше 2 часов.
Среди украинских авиакомпаний наиболее пунктуальной с результатом 96,8% рейсов по расписанию в августе 2019 года стала «Мотор Сич». Далее следуют Atlasjet Ukraine и «Роза Ветров» с показателями 92,3% и 91,5% соответственно.
Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ в августе 2019 годы выполнила без задержек 82,8% рейсов, тогда как SkyUp — 77,9%.
Наихудший результат пунктуальности зафиксировали у авиакомпании Bravo Airways — 64,3%.
Среди иностранных авиакомпаний в августе 2019 года сразу четыре не задержали ни одного рейса: Air Arabia, Aegean Airlines, Bulgaria Air, Iraqi Airways.
Пунктуальность не менее 90% Госавиаслужба зафиксировала у Qatar Airways (98,4%), Swiss (96,7%), Austrian Airlines (95,3%), KLM (93,5%), Alitalia (93,3%), Aigle Azur (92,3%), AZAL (Buta Airways, 92,1%), Air Astana (91,9%), airBaltic (91,6%) и Laudamotion (90,9%).
С пунктуальностью менее 50% в августе 2019 года из аэропортов Украины летали Ernest Airlines и Israir Airlines. Первая выполнила по расписанию только 32,5% рейсов, вторая — 25%.
Для подсчета пунктуальности использовалась информация о вылетах авиакомпаний из следующих аэропортов Украины в августе 2019 года: Запорожье, Днепропетровск, Жуляны («Киев» имени Игоря Сикорского), Борисполь, Львов, Одесса, Харьков, Херсон. Выполненным по расписанию считался рейс, если отклонение от графика не превышало 15 минут.
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