Украинские айтишники на треть увеличили свои заработки за границей

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В первом полугодии 2019 года экспорт компьютерных услуг из Украины составил $1,64 млрд. Это на 31,4% больше аналогичного показателя годом ранее.
Об этом сообщила Ассоциация IT Украины.
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По ее данным, отечественная отрасль информационных технологий является экспортно ориентированной. Свыше 80% ее услуг создается для зарубежных рынков. Главные заказчики расположены в США и странах Европейского союза.
За первое полугодие 2019-го объем уплаченных налогов в государственную казну вырос на 28,9% — до 6,1 млрд грн. А поступления платежей единого социального взноса увеличились на 31,4% — до 1,89 млрд грн.
Согласно данным Государственной налоговой службы, за январь-июнь этого года количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей в IT-индустрии выросло на 22%. Их общее число превысило отметку 158 тыс. специалистов.
По данным DOU.ua, у двух крупнейших IT-компаний Украины — EPAM и SoftServe — штат превысил порог в семь тысяч сотрудников. Всего в Топ-50 самых больших участников этого рынка трудятся почти 63 тыс. специалистов.
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