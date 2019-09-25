АМПУ с начала года сэкономила на закупках уже более 221 млн грн

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По итогам восьми месяцев 2019 года Администрации морских портов Украины удалось более чем на 221 млн грн снизить запланированные расходы на приобретение товаров, работ и услуг за счет проведения закупок в электронной системе ProZorro.
Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.
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«В течение 2018–2019 годов общая экономия АМПУ благодаря открытым торгам составила более 285 млн грн. Использование электронной системы закупок ProZorro позволяет предотвратить проявления коррупции, привлечь к участию в конкурсах максимальное количество участников и выбрать для оказания услуг и выполнения работ квалифицированных подрядчиков по лучшим ценам»,— отметил руководитель ГП « АМПУ» Райвис Вецкаганс.
Для привлечения к участию в тендерах через электронную систему закупок ProZorro максимального количества участников АМПУ публикует информацию о ключевых тендерах в украинских и международных СМИ и на сайте предприятия. Также регулярно проводятся встречи с ведущими украинскими и мировыми дноуглубительными компаниями, судостроителями и предприятиями, занимающимися ремонтом специализированного флота.
В целом за 8 месяцев 2019 по результатам процедур закупок в электронной системе закупок ProZorro Администрацией морских портов Украины заключено 640 договоров на общую сумму более 1,6 млрд грн (без НДС).
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