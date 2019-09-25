АМПУ с начала года сэкономила на закупках уже более 221 млн грн

По итогам восьми месяцев 2019 года Администрации морских портов Украины удалось более чем на 221 млн грн снизить запланированные расходы на приобретение товаров, работ и услуг за счет проведения закупок в электронной системе ProZorro.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

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«В течение 2018–2019 годов общая экономия АМПУ благодаря открытым торгам составила более 285 млн грн. Использование электронной системы закупок ProZorro позволяет предотвратить проявления коррупции, привлечь к участию в конкурсах максимальное количество участников и выбрать для оказания услуг и выполнения работ квалифицированных подрядчиков по лучшим ценам»,— отметил руководитель ГП « АМПУ» Райвис Вецкаганс.

Для привлечения к участию в тендерах через электронную систему закупок ProZorro максимального количества участников АМПУ публикует информацию о ключевых тендерах в украинских и международных СМИ и на сайте предприятия. Также регулярно проводятся встречи с ведущими украинскими и мировыми дноуглубительными компаниями, судостроителями и предприятиями, занимающимися ремонтом специализированного флота.

В целом за 8 месяцев 2019 по результатам процедур закупок в электронной системе закупок ProZorro Администрацией морских портов Украины заключено 640 договоров на общую сумму более 1,6 млрд грн (без НДС).