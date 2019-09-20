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Таможенный конфискат будут продавать в системе Prozorro - Нефедов

Таможенный конфискат будут продавать в системе Prozorro - Нефедов

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу при помощи системы электронных аукционов «Прозорро.Продажи».

Об этом заявил на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов.

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«Мое задание теперь уже – это дополнить систему (электронных аукционов – ред.), в том числе «Прозорро.Продажи», дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на «Прозорро.Продажи», – сказал он. Кроме того, Нефедов сообщил, что со времени запуска и функционирования системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет уже пополнился более чем на 20 млрд грн.

По материалам hromadske.tv
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