Huawei представила новые модели детских "умных" часов

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Компания Huawei анонсировала две новые модели “умных” часов для детей в начале этого месяца, а на днях модель Huawei Children’s Watch 3S или Huawei Watch 3S поступила в продажу по цене около 98 долларов.
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Детские часы Huawei 3S поставляются с рядом новых функций, включая поддержку видеозвонков. Камера имеет разрешение 5 Мп, делать снимки можно при помощи голосовых команд. Кроме того, покупатели получают место в облачном хранилище Huawei для своих фото.
Часы получили яркий дизайн и перфорированный силиконовый ремешок. Часы соответствуют степени защиты IP68, что позволяет погружать их в пресную воду на 1,5 м на срок до 30 минут.
Huawei Watch 3S получили несколько способов позиционирования, включая GPS, Beidou, позиционирование по базовым станциям, по Wi-Fi и так далее. Это позволяет родителям легко определять местонахождение ребенка в любое время. Интеллектуальная система оптимизации результатов поиска помогает как можно точнее определять местонахождение ребенка.
Часы поддерживают сети четвертого поколения, а также функцию SOS, для которой на корпусе предусмотрена отдельная кнопка. В этом случае Huawei Watch 3S автоматически звонят по привязанному номеру и отправляют сообщение с координатами.
Умные часы Huawei Watch 3S получили богатую библиотеку детских рассказов, энциклопедии, уроки по английскому и другие книги, чтобы занять ребенка. Еще одной особенностью устройства является встроенный интеллектуальный голосовой помощник.
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