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Huawei представила умные часы с автономностью до двух недель (фото)

Huawei представила умные часы с автономностью до двух недель (фото)

Вместе с флагманскими смартфонами линейки Mate 30 компания Huawei показала на презентации новые «умные» часы — WATCH GT 2.

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WATCH GT 2 работают на собственном процессоре Huawei. Часы имеют 15 спортивных режимов и 10 режимов только для бега.

Также в устройстве есть специальные датчики, которые позволяют фиксировать сердечный ритм, отслеживать сон пользователя и другие показатели.

Часы представлены в двух версиях: 46-миллиметровой и 42-миллиметровой. Устройство способно держать заряд до 14 дней в обычном режиме.

Стоимость часов – 249 евро за первую версию и 229 евро — за вторую. Продажи начнутся в октябре 2019 года.

По материалам bigmir.net
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