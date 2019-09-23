Новый Audi Q3 получил 400-сильную RS-версию

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Компания Audi представила «заряженные» RS-модификации кроссовера Q3 нового поколения и Q3 Sportback. Последний стал первым в истории кросс-купе, разработанным подразделением Audi Sport.
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От стандартных Q3 и Q3 Sportback новинки можно отличить благодаря более агрессивному переднему бамперу, увеличенным воздухозаборникам, а также измененной радиаторной решетке черного цвета с узором в виде пчелиных сот. Кроме того, появились расширенные колесные арки и новый спойлер.
Новые Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback оснастили существенно модернизированным 2,5-литровым пятицилиндровым наддувным мотором, который стал на 26 кг легче предыдущего агрегата. В частности, инженеры применили алюминиевый картер, облегченный коленчатый вал, а также другие новые детали.
Агрегат, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом, развивает 400 л. с. и 480 Н·м крутящего момента, что на 60 сил больше отдачи мотора Audi RS Q3 предыдущего поколения. Двигатель позволяет кроссоверам набирать первую «сотню» за 4,5 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час (опционально электронный «ошейник» можно передвинуть на отметку 280 км/ч).
Новинка получила модернизированную подвеску со спортивными настройками и уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, усовершенствованное рулевое управление, а также шестипоршневые тормозные механизмы спереди с 375-миллиметровыми стальными дисками. За дополнительную плату доступны карбоновые диски с алюминиевыми суппортами.
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