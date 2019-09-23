Toyota готовится запустить новое поколение Mirai на водородных топливных элементах

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Toyota Motor Corp готовится к запуску второго поколения своего автомобиля с топливными элементами Mirai в следующем году.
Об этом заявил глава автопроизводителя Такеши Учиямада во время выступления на международном министерском совещании по вопросам энергии водорода в Токио, сообщает Reuters.
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Автомобиль Mirai первого поколения был выпущен Toyota Motor в конце 2014 года. Он стал первым автомобилем на водородных топливных элементах, предназначенным для массового рынка.
Напомним, в июне прошлого года автопроизводитель Hyundai подписал соглашение с немецким брендом Audi по сотрудничеству в области технологий водородных автомобилей.
Позже автопроизводитель заявил, что удваивает свои инвестиции в автомобили на водородных топливных элементах и собирается выпускать недорогие легковушки и внедорожники, а также внедрять эту технологию в производство автобусов и грузовиков.
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