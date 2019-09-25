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Sharp представила смартфон Aquos Zero 2 с кадровой частотой экрана 240 Гц

Sharp представила смартфон Aquos Zero 2 с кадровой частотой экрана 240 Гц

Японская компания Sharp анонсировала на своем сайте смартфон Aquos Zero 2 с уникальным экраном.

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Когда устройство выйдет на рынок, оно станет первым гаджетом с кадровой частотой экрана 240 Гц.

Сейчас максимальное значение кадровой частоты в смартфонах — 120 Гц. Точнее, оно таким было до сегодняшнего дня. А сегодня Sharp представила смартфон Aquos Zero 2 с экраном, кадровая частота которого составляет 240 Гц.

В целом Aquos Zero 2 — полноценный флагман. Он получил экран OLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, SoC Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Основная камера представлена датчиками разрешением 12 и 2 Мп, фронтальная — 8 Мп.

Также стоит отметить наличие NFC, защиту от воды и пыли (IP68) и габариты 158×74×8,8 мм при массе 143 г, что для столь крупного устройства является невероятным результатом. Правда, отчасти это обусловлено очень скромным аккумулятором емкостью всего 3130 мАч.

Еще одна важная особенность — ОС Android 10 из коробки. То есть именно Aquos Zero 2 стал первым из представленных смартфонов с новой версией ОС из коробки, а OnePlus 7T будет уже вторым.

По материалам НВ
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