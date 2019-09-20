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Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)

Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)

В Индии был представлен смартфон Redmi 8A – самая бюджетная среди новых моделей Xiaomi/Redmi. В частности, в Индии она оценена в 92 либо 99 долларов.

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Относительно предшественника новый смартфон во многом сильно изменился. Хотя при этом платформа осталась ровно такой же — это Snapdragon 439.

Оперативной памяти у смартфона больше не стало — это либо 2, либо 3 ГБ, а вот флэш-памяти теперь в обоих случаях 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора выросла до 5000 мА·ч, при этом существенно увеличился и сам смартфон, так как вместо экрана диагональю 5,45 дюйма тут используется панель диагональю 6,22 дюйма разрешением HD+.

Основная камера осталась 12-мегапиксельной, но теперь это датчик Sony IMX363. Разрешение фронтальной — 8 Мп. Аппарат получит порт USB-C и даже поддерживает 18-ваттную зарядку, что в этом сегменте, вероятно, больше ни у кого не встречается. Но при этом комплектное ЗУ имеет мощность лишь 10 Вт. Из оставшегося можно отметить водоотталкивающее покрытие P2i. Цветов на выбор три: чёрный, синий и красный.

По материалам iXBT.com
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