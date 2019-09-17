Xiaomi представил улучшенную версию смартфона Redmi K20 Pro

Redmi компании Xiaomi анонсировал в Китае улучшенную версию смартфона Redmi K20 Pro с приставкой Exclusive Edition.

Напомним, оригинальный Redmi K20 Pro был представлен в мае вместе с младшей версией Redmi K20, у нас же Redmi K20 и Redmi K20 Pro продаются под именами Mi 9T и Mi 9T Pro.

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По сравнению с Redmi K20 Pro новая версия предлагает ряд улучшений технического плана. Главное изменение — это более производительная платформа: разогнанный вариант Snapdragon 855+ вместо обычной Snapdragon 855.

Также версия Exclusive Edition получила больше памяти. Если базовый Redmi K20 Pro имеет 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, то K20 Pro Exclusive Edition предлагает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Стоит базовый Exclusive Edition — $380. Есть у K20 Pro Exclusive Edition еще средняя конфигурация 8/256 ГБ за $423 и топовая 12/512 ГБ. Что интересно, вариант 12/512 ГБ до 24 сентября можно купить по специальной сниженной цене $425, обычная его цена ненамного выше — $450.

Более производительная платформа и конфигурации с большими объемами памяти — единственные изменения по сравнению с оригинальным Redmi K20 Pro. То есть, Redmi K20 Pro Exclusive Edition оснащен дисплеем Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма и разрешением 1080х2340 пикселей со встроенным дактилоскопическим датчиком, выдвижной фронтальной камерой, тройной основной камерой с 48-мегапиксельным сенсором изображения Sony IMX582 и аккумулятором емкостью 4000 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Redmi K20 Pro Exclusive Edition предлагается в тех же четырех вариантах корпуса, что и оригинальная модель — Carbon Black, Flame Red, Glacier Blue и Water Honey. Его продажи в Китае уже начались, о возможности появления этой модели в Европе ничего не говорится.