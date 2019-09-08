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Apple представила три нові моделі iPhone (відео)

Apple представила три нові моделі iPhone (відео)

Apple представила три нові моделі iPhone – iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. Компанія робить ставку на більш просту модель, оскільки споживачі не готові купувати дорогі смартфони.

Про це повідомили у трансляції заходу Apple на її офіційному сайті.

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Компанія представила три нові моделі: iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

Нові пристрої оснащені ширококутної камерою, а також “нічним” режимом для створення фотографій в темний час доби без використання спалаху. У iPhone 11 дві основні камери, у моделей Pro їх три – телеоб’єктив, звичайна камера і Ультраширокий камера. Користувач зможе змінювати режими зйомки під час створення відео, в тому числі перемикатися на широкоугольную камеру.

У Pro моделях також з’являться вдосконалені функції редагування відео, включаючи можливість коригувати світловий і колірний баланс. Фронтальна камера новинок отримала функцію сповільненої зйомки і ширококутний об’єктив, що дозволяє Face ID розпізнавати обличчя, в тому числі якщо телефон лежить на столі.

Пристрої мають новий процесор Apple A13. Вони можуть перебувати під водою до 2,5 години, на відміну від минулих моделей, розрахованих на півгодини стійкості до води. Подовжений період перебування під водою доступний тільки в моделі iPhone 11, моделі версії Pro також можуть перебувати під водою тільки 30 хвилин.

Розмір екрану iPhone 11 становить 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro – 5,8 дюйма, у iPhone Pro Max – 6,5 дюйма.

iPhone 11 представлений в білому, чорному і червоному кольорах, а також нових – зеленому, жовтому і лавандовому. Вартість пристрою в США складе 699 доларів, iPhone 11 Pro – 999 доларів, iPhone 11 Pro Max – 1099 доларів.

По материалам УНН
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