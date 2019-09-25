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Аналитики сообщили, какие iPhone будут чаще покупать в новом году

Аналитики сообщили, какие iPhone будут чаще покупать в новом году

iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном прошедшего полугодия. Более того, эта модель продавалась лучше, чем iPhone XS и XS Max вместе взятые.

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Аналитики прогнозируют, что iPhone 11 из-за чуть снизившейся цены будет ещё более успешен в абсолютном выражении, хотя iPhone XR остался в линейке и сильно подешевел, так что он отберёт у преемника немало покупателей.

Специалисты Deutsche Bank считают, что из-за популярности iPhone 11 средняя цена продажи смартфона у Apple может снизиться на 4-6% в течение 2020 финансового года. Ещё одним виновником этого станет iPhone 8 и 8 Plus.

Источник прогнозирует, что в течение последующих 12 месяцев iPhone 11, iPhone 8 и iPhone 8 Plus обеспечат 40% всех продаж смартфонов купертинского гиганта.

По материалам iXBT.com
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