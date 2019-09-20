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Как презентация iPhone 11 повлияла на популярность прошлогодних моделей

Как презентация iPhone 11 повлияла на популярность прошлогодних моделей

Перед стартом продаж новых iPhone аналитики изучили, как менялся спрос на прошлогодние флагманы компании Apple. Несмотря на большой интерес пользователей к новым моделям, покупатели часто интересуются прошлогодними iPhone.

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В сентябре спрос на смартфоны Apple достиг пика на следующий день после презентации: с 9 по 11 сентября количество переходов по предложениям iPhone возросло в 2,5 раза.

В 60% случаев интересовались именно прошлогодними моделями iPhone Xs и iPhone Xr. Самым популярным по запросам пользователей стал iPhone Xs на 256 ГБ. На втором месте – iPhone Xr с 256 ГБ внутреннего хранилища, а на третьем – iPhone Xr с 128 ГБ.

С начала сентября цены на прошлогодние модели iPhone существенно не упали. Больше всего подешевел iPhone Xs Max на 64 ГБ – средняя цена снизилась на 4% до 28 119 гривен. iPhone Xs Max с 256 ГБ и iPhone Xr с 64 ГБ подешевели на 3%, а iPhone Xs с 256 ГБ – на 2%.

По материалам Телеканал новин 24
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