Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)

Компания Apple, как и было запланировано, вчера вечером, 19 сентября, выпустила финальные версии мобильных операционных систем iOS 13 и WatchOS 6. Обновления уже доступны для совместимых устройств, как обычно, обновиться можно «по воздуху» или через магазин iTunes.

Одновременно Apple перенесла выпуск iPad OS (на базе iOS 13) для планшетов на 24 сентября, хотя изначально релиз был намечен на 30 сентября. Обновление iOS 13.1 выйдет в тот же день.

Новое в iOS 13:

общесистемный темный режим с возможностью автоматической активации с заходом солнца, он не только снижает нагрузку на глаза пользователей в темное время суток или в плохо освещенном помещении, но и может существенно снизить потребление энергии и продлить время работы аппарата на одном заряде;

полностью обновленная вкладка «Фото» с разными уровнями сортировки контента, интеллектуальным превью, автоматическим воспроизведением (без звука) живых снимков Live Photos и видео во время прокрутки;

полноценный редактор видео, позволяющий применять фильтры и корректировать основные настройки (экспозицию, резкость, баланс белого, яркость и насыщенность);

обновленный Safari (появилась стартовая страница, полноценный менеджер загрузок, рекомендации, основанные на истории браузера );

обновленное приложение «Напоминания» состоит из четырех разделов: «Сегодня», «Запланированное», «Всё» и «С флажком»;

возможность набирать текст свайпами с помощью QuickPath;

встроенный менеджер файлов получил поддержку ZIP -архивов;

-архивов; в приложении «Локатор» объединены функции «Найти iPhone» и «Найти друзей». Теперь потерянное устройство можно найти, даже если оно не подключено к интернету;

в Apple Maps появилась 3D-визуализация местности, дающая 360-градусный обзор;

повышенное быстродействие, по словам Apple, приложения на новой OS запускаются до 2 раз быстрее.

Вместе с выходом iOS 13 запустился игровой сервис Apple Arcade, интегрированный в App Store. Подписка, которая стоит 5 долларов в месяц, дает право запускать игры на iPhone, iPad, macOS и Apple TV.

Развернутый список нововведений iOS 13 есть на сайте Apple.

Список совместимых с iOS 13 устройств:

Новое в WatchOS 6:

множество новых циферблатов, среди которых без труда можно найти подходящий вариант для любого настроения и на любой случай;

расширенная функциональность Siri (можно узнавать результаты поисковых запросов с помощью голоса, связываться с членами семьи и друзьями, узнавать название звучащей рядом песни);

собственный встроенный магазин приложений;

приложение для обнаружения уровней децибел выше рекомендуемых объемов, отслеживание и регистрация менструальных циклов и прочие новые возможности, связанные с отслеживанием физической активности и мониторингом здоровья.

Подробный список изменений WatchOS 6 есть на сайте .

WatchOS 6 можно установить на все часы Apple, кроме первого поколения.