Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)

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Компания Apple, как и было запланировано, вчера вечером, 19 сентября, выпустила финальные версии мобильных операционных систем iOS 13 и WatchOS 6. Обновления уже доступны для совместимых устройств, как обычно, обновиться можно «по воздуху» или через магазин iTunes.
Одновременно Apple перенесла выпуск iPad OS (на базе iOS 13) для планшетов на 24 сентября, хотя изначально релиз был намечен на 30 сентября. Обновление iOS 13.1 выйдет в тот же день.
Новое в iOS 13:
Вместе с выходом iOS 13 запустился игровой сервис Apple Arcade, интегрированный в App Store. Подписка, которая стоит 5 долларов в месяц, дает право запускать игры на iPhone, iPad, macOS и Apple TV.
Развернутый список нововведений iOS 13 есть на сайте Apple.
Список совместимых с iOS 13 устройств:
Новое в WatchOS 6:
Подробный список изменений WatchOS 6 есть на сайте.
WatchOS 6 можно установить на все часы Apple, кроме первого поколения.
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