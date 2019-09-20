Госэнергоэффективности обнародовало тарифы на тепло, произведенное с использованием газа

Госэнергоэффективности обнародовало рассчитанные средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, произведенную с использованием газа для нужд населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

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На основе этих расчетов органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников на уровне 90% от опубликованных средневзвешенных тарифов.

Тарифы для населения и компаний и учреждений в разрезе областей выглядят следующим образом:

При этом отмечается, что средневзвешенные тарифы на транспортировку теплоэнергии по Украине для населения составляют 64,60 грн/Гкал без НДС, а для бюджетных учреждений и организаций – 85,31 грн/Гкал без НДС.

Тарифы на поставку тепловой энергии составляют для населения – 6,47 грн/Гкал без НДС, а для бюджетных учреждений и организаций – 9,57 грн/Гкал без НДС.