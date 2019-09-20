Вступил в силу закон о продлении финансовой реструктуризации

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Президент Украины Владимир Зеленский одобрил продление финансовой реструктуризации.
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Законопроект №1070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию процедуры проведения финансовой реструктуризации” в среду, 25 сентября, вступил в силу. Документ вчера был опубликован в издании “Голос Украины”.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
В частности, предполагается внести изменения в закон “О финансовой реструктуризации”, которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют различные (несовместимых) кредиторов. Документ продлевает возможность применения механизма финансовой реструктуризации на последующие годы.
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