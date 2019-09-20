Минюст анонсировал создание судов для рассмотрения инвестиционных споров

В Минюсте работают над созданием судов, альтернативных обычным, для рассмотрения инвестиционных и коммерческих споров.

Об этом заявил профильный министр Денис Малюська во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором при участии директора Миссии USAID в Украине и Беларуси Сьюзан Фриц.

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Как указано, Малюська отметил, что “Министерство юстиции планирует реформировать сферу альтернативного разрешения споров, где особое место будет отведено арбитражным судам”.

“В будущем они должны создать конкуренцию обычным судам в решении инвестиционных и коммерческих споров с участием иностранной стороны”, – отметил министр.