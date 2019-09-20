В Минздраве рассказали о создании офиса пациента

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Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов рассказал, что Министерство запускает офис пациента, который будет обрабатывать жалобы людей.
Об этом он рассказал во время брифинга в Минздраве.
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“К концу недели, возможно, на следующей, будет создан офис пациента. Сейчас, если пациент столкнулся с нарушением его прав или с какими-то проблемами, нехваткой лекарств, правонарушениями, вымогательством взятки и тому подобное, он может обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения. Я не знаю ни одной живой души, которая туда дозвонилась, и коллеги, которые работают здесь в пресс-службе, так же говорят, что нет людей, которые бы дозвонились. По крайней мере мы их не знаем”, – заявил Раимов.
По словам советника, долгое время была проблема коммуникаций пациентов и Министерства, поэтому министр создает офис пациента в структуре Минздрава. Он отметил, что документы еще готовы не полностью.
“Офис создадут без дополнительного финансирования, для того, чтобы создать этот офис, у Министерства есть все необходимое. Офис пациента будет возглавлять непосредственно министр. То есть если какая-то жалоба попадает в офис пациента, далее формируется управленческое решение, которое министр подписывает. Это один из приоритетов для того, чтобы начать поворачиваться к пациентам и в целом к гражданам лицом, а не только местом, которым Министерство довольно часто поворачивалось к людям, которым необходима была помощь”, – добавил он.
По словам Раимова, в ближайшее время тестовая версия офиса будет запущена.
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