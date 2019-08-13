Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

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В Украине в рамках правительственной программы “Доступные лекарства” увеличили перечень бесплатных лекарств на 14 позиций.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Украины.
“Приказом Министерства здравоохранения Украины от 15 августа 2019 завершено формирование Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе «Доступные лекарства». В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилось на 14 позиций”, – говорится в сообщении.
В новой редакции реестр лекарственных средств, за которые предусмотрена компенсация аптекам (реимбурсация), увеличился на 14 препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Теперь в реестре 78 бесплатных лекарств.
В реестре находятся лекарственные средства не только отечественных фармацевтических компаний, но и производителей из стран ЕС и Израиля.
По состоянию на 15 августа
Как пациенту получить лекарства по электронному рецепту:
1. Пациент записывается и приходит на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым у него подписана декларация. Обязательное условие: пациент должен обратиться именно к врачу.
2. Врач проводит прием и выписывает рецепт.
3. При выписке электронного рецепта врач вместе с пациентом должны проверить, является ли номер мобильного телефона, указанный в декларации, актуальным и принадлежит ли пациенту. Врач должен назвать вам код мобильного оператора и последние цифры номера.
4. После проверки номера телефона врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения.
5. На мобильный телефон пациента приходит смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Содержание СМС: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ».
6. При необходимости или по просьбе пациента врач может распечатать консультационное заключение, которое содержит раздел с назначениями, в частности назначением лекарств. В этом разделе указывается информация о выписанных лекарствах и номер электронного рецепта.
7. Пациент идет в любую удобную для него аптеку, участвующую в программе «Доступные лекарства». Называет работнику аптеки номер рецепта.
8. Сотрудник предлагает пациенту лекарственные средства, которые есть в этой аптеке и входят в программу «Доступные лекарства».
9. Пациент выбирает одно из лекарственных средств, называет четырехзначный код подтверждения и получает свои лекарства. Если необходимого препарата нет, пациент может уйти в другую аптеку и получить лекарства там.
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