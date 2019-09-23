0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В аэропорту "Борисполь" появятся паркоместа с зарядками для электромобилей

В аэропорту "Борисполь" появятся паркоместа с зарядками для электромобилей

Аэропорт “Борисполь” через два месяца обзаведется 32 парковочными местами для электромобилей, которые будут оснащены зарядными станциями.

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

«Примерно через два месяца 32 парковочных места будут полностью готовы. 30 из них будут работать на втором уровне паркинга, еще 2 – возле отеля», – сообщил он.

Читайте также: «Борисполь» назвал стандартные тарифы на новом паркинге

Также Зубко призвал владельцев авто на горючем не занимать предназначенные для электромобилей места.

Лучшие кредитные карты для путешественников

Тарифы:

  • На стоянку на местах с зарядками действует стандартный тариф.
  • Для второго этажа многоуровневого паркинга он составляет 30 грн/час и 300 грн/сутки.
  • Плата за пользование зарядными станциями будет взиматься частным оператором, который будет предоставлять услугу.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.