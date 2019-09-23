В аэропорту "Борисполь" появятся паркоместа с зарядками для электромобилей

Аэропорт “Борисполь” через два месяца обзаведется 32 парковочными местами для электромобилей, которые будут оснащены зарядными станциями.

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

«Примерно через два месяца 32 парковочных места будут полностью готовы. 30 из них будут работать на втором уровне паркинга, еще 2 – возле отеля», – сообщил он.

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Также Зубко призвал владельцев авто на горючем не занимать предназначенные для электромобилей места.

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