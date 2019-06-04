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«Борисполь» назвал стандартные тарифы на новом паркинге

«Борисполь» назвал стандартные тарифы на новом паркинге

Теперь на стоянке в “Борисполе” действуют стандартные тарифы.

  • Плата за размещение автомобиля на всех четырех этажах составляет 30 грн в час.
  • На первых двух этажах действует сниженный тариф за суточное размещение — 300 грн/сутки.

Таким образом, если пассажир хочет оставить свой автомобиль на длительное время, ему необходимо припарковать его на первых двух этажах.

  • Если машина будет оставлена на 3 или 4 этажах паркинга, будет применяться только почасовой тариф, который подразумевает плату 720 грн в сутки (24 часа * 30 грн/час).
  • На территории предприятия действуют несколько стоянок для длительного размещения автомобилей, на них действует цена 80 грн/сутки.
По материалам Finance.UA
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