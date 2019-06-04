«Борисполь» назвал стандартные тарифы на новом паркинге

Теперь на стоянке в “Борисполе” действуют стандартные тарифы.
Таким образом, если пассажир хочет оставить свой автомобиль на длительное время, ему необходимо припарковать его на первых двух этажах.
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