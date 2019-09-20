Власти готовят онлайн-карту с реальным интернет-покрытием регионов

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В Украине создадут сервис для точной и актуальной аналитической информации о интернет-покрытии в каждом регионе/населенном пункте/доме.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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“Без этой информации невозможно принимать управленческие решения. Ущерб от отсутствия информации может измеряться миллиардами”, – утверждает он.
Он отметил, что министерство уже провело продуктивную встречу с теми стейкхолдерами, которые заинтересованы помочь получить быстрый результат — реальную карту покрытия интернетом территории страны.
“Ценный конечный продукт — онлайн-карта с реальным покрытие сети, возможность посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта. Конечно же, с возможностью дать обратную связь, соответствует скорость результатам исследования или нет”, – отметил Федоров.
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