Какие шаги помогут превратить Украину в смарт-страну - мнения экспертов

«Смарт страна — это страна где человеку удобно жить, где его возможности реализованы эффективно в одно касание. Он знает, где и что найти, отметила сегодня на Visa Cashless Форуме Вера Платонова, старший вицепрезидент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

По ее словам, из 10 операций, которые проходят через кассы в Украине, 8 осуществляются безналично. Но если смотреть на сумму денег, то безналичными расчетами оплачивается лишь 20-30%, 70% – это оплата наличными.

«Наша задача сейчас совместно с государством и банковским сектором найти решение, как увеличить количество денежной массы, проходящей через безналичные устройства. Здесь есть два сегмента населения: большие города, где пользование картой — это часть жизни, и второй сегмент — люди, которые живут в регионах. Там необходимо развивать инфраструктуру, двигаться к тому, чтобы магазины принимали карты, и обучать население», – отмечает Вера Платонова.

По словам Сергея Верланова, главы государственной налоговой службы Украины, смарт-страна — это когда граждане и бизнес должны забыть дорогу в налоговую службу.

«Мы хотим, чтобы это отошло в прошлое. У Государственной налоговой службы есть ежедневно 5 млн пользователей. Мы являемся крупнейшим финтех-учреждением в государстве. Желаем развивать свои сервисы с точки зрения прозрачности, законности и без коррупционности. Законопроект о внесении изменений в регулирование регистраторов расчетных операций, который позволяет пользоваться программными РРО, – уже конкретный прорыв», – добавил Варланов.

Ольга Горбоновская, партнер EY Украина, считает, что в цифровой стране правительство должно использовать новейшие технологии, чтобы обеспечить гражданам доступ к технологиям.

“Нужно уменьшить разницу между селом и городом, эти два сегмента необходимо приблизить друг к другу”, – отмечает Горбоновская.

По мнению Андрея Пышного, председателя правления АО “Ощадбанк”, за последние 5 лет банкинг стал драйвером процесса диджитализации украинской экономики.

«Умная страна — это страна, которая обеспечивает потребности граждан. Сегодня интернет — это жизненная потребность. Стратегия развития умной страны должна предусматривать поддержку всех базовых потребностей. Стране нужно охватывать и смарт-законодательство, и смарт-банкинг, и смарт-налоговую фискальную систему, и смарт-таможню. Важно также развитие человеческого капитала», – уточнил Пышный.

Он добавил, что смарт-страна должна формироваться в результате локальных и отраслевых четко определенных стратегий.