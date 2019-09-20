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Госстат сообщил, как изменились расходы украинцев во IІ и квартале 2019

Госстат сообщил, как изменились расходы украинцев во IІ и квартале 2019

За год расходы украинцев на продукты питания выросли на 19,4%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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Так, во II квартале 2019 года украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 287,4 млрд грн, тогда как во IІ и квартале 2018 года – 240,7 млрд грн.

Кроме того, возросли расходы украинцев на одежду и обувь – на 20,3%, до 33,7 млрд грн, на отдых и культуру – 22,4%, до 25,6 млрд грн.

Расходы украинцев на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 45,5%, на транспорт – на 14,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – на 15,9%.

По материалам УНН
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