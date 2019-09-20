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Hyundai хочет вывести беспилотные авто на дороги к 2022 году

Hyundai хочет вывести беспилотные авто на дороги к 2022 году

Hyundai Motor Group и производитель автомобильных комплектующих Aptiv сообщили о создании совместного предприятия, которое займется разработкой и развитием систем автономного вождения 4-го и 5-го уровней (SAE 4 и SAE 5).

Об этом сообщает Engadget.

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Компании надеются начать тестирование своих систем в 2020 году, а в 2022 – рассчитывают, что платформа для автономных авто, такси и других автопроизводителей будет готова.

Aptiv предоставит свои технологии, интеллектуальную собственность и около 700 сотрудников, в то время как Hyundai – интеллектуальную собственность, навыки проектирования автомобилей и R&D-ресурсы.

Если компании получат одобрение, то совместное предприятие будет создано во II квартале 2020 года.

Для американской компании сотрудничество с автомобильным гигантом – это прежде всего возможность продвигать свои системы автономного вождения по всему миру.

По материалам Mind
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