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Министр экономики объяснил, кто будет получать деньги от продажи земли

Министр экономики объяснил, кто будет получать деньги от продажи земли

После введения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, но эти деньги пойдут местным общинам.

Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.

«Но эти деньги пойдут общинам и людям. Эти деньги не идут национальному правительству и в бюджет», – подчеркнул министр.

Он уточнил, что общины смогут сами решать, что им делать с этой землей – «продать или детскую площадку построить».

Чтобы сделать этот процесс прозрачным, продажа земли будет осуществляться на открытых аукционах – или на Prozorro, или на специальной площадке.

Милованов уточнил, каким образом государство рассчитывает получить более 1 миллиарда долларов от продажи земли.

Он напомнил, что в Украине примерно 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 миллиардов долларов.

«Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная – это миллиард», – пояснил Милованов.

Министр добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

По материалам hromadske.tv
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