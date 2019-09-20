Министр экономики объяснил, кто будет получать деньги от продажи земли

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После введения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, но эти деньги пойдут местным общинам.
Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.
«Но эти деньги пойдут общинам и людям. Эти деньги не идут национальному правительству и в бюджет», – подчеркнул министр.
Он уточнил, что общины смогут сами решать, что им делать с этой землей – «продать или детскую площадку построить».
Чтобы сделать этот процесс прозрачным, продажа земли будет осуществляться на открытых аукционах – или на Prozorro, или на специальной площадке.
Милованов уточнил, каким образом государство рассчитывает получить более 1 миллиарда долларов от продажи земли.
Он напомнил, что в Украине примерно 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 миллиардов долларов.
«Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная – это миллиард», – пояснил Милованов.
Министр добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.
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