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Строительная отрасль Украины замедлила рост (инфографика)

Строительная отрасль Украины замедлила рост (инфографика)

Объемы строительства в августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2019 года составил 97,0 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 76,4% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 15,4% и 8,2% соответственно.


ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, в январе-августе рост составил 20,8%.

По материалам РБК-Украина
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