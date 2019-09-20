Строительная отрасль Украины замедлила рост (инфографика)

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Объемы строительства в августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2019 года составил 97,0 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 76,4% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 15,4% и 8,2% соответственно.
ukrstat.gov.ua
По данным статистического ведомства, в январе-августе рост составил 20,8%.
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