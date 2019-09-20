Промпроизводство в Украине сокращается 3 месяца подряд (инфографика)

Объемы промышленного производства в августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, за январь-август промпроизводство выросло на 0,1%.

За первые восемь месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,6%, в перерабатывающей промышленности падение – 0,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 1,4%.



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Отметим, в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы вновь сократились на 2,3%, в августе – на 1,2%.