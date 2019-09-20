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Когда пенсионерам начинают назначать выплаты: разъяснение ПФУ

Когда пенсионерам начинают назначать выплаты: разъяснение ПФУ

Льготным категориям людей, которые получают пенсию по возрасту, назначают выплату в день после достижения пенсионного возраста. При этом человек должен обратиться за пенсией не позже, чем через 3 месяца по достижению этого возраста.

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Если пенсионер обратился позже, пенсию назначат со дня его обращения.

Пенсионные выплаты по возрасту при льготных условиях получают пожизненно.

Согласно статье 26 ЗУ “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, переназначения из-за достижения пенсионного возраста не совершаются.

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Пенсионный фонд также может потребовать документы для оформления пенсионных выплат, выданные организациями или отдельными лицами, проверять их достоверность, правдивость информации о людях, которые подлежат пенсионному госстрахованию, и другие сведения, которые предусматривает законодательство для получения права на выплату пенсий.

Справка Finance.ua:

Размер пенсии в 2019 году:
• с 1 января – 14 970 грн;
• с 1 июля – 15 640 грн;
• с 1 декабря – 16380 грн.
Согласно проекту Госбюджета-2020, минимальная выплата пенсионерам будет составлять:
• с 1 января 2020 года – 1638 грн;
• с 1 июля – 1712 гривны;
• с 1 декабря – 1769 грн.

По материалам Finance.UA
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