0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 619 0

Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ

Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ

О том, по каким критериям рассчитывается пенсия, проинформировали в Пенсионном фонде. Об этом сказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей:

  • страховой стаж,
  • размер заработной платы (официальной, с которой высчитывались взносы в Пенсионный фонд).
  • Для расчета пенсии засчитываются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений.

Предприятие не имеет права отказывать в выдаче таких справок, поскольку это их обязанность.

Как заработать на безбедную старость

В тот период предприятие по отношению к этому человеку было страхователем.

“Если в справке указанная заработная плата уменьшает сумму пенсионной выплаты человека – мы ее не учитываем, а берем за основу данные персонифицированного учета”, – рассказала Ирина Ковпашко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.