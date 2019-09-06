Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ

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О том, по каким критериям рассчитывается пенсия, проинформировали в Пенсионном фонде. Об этом сказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей:
Предприятие не имеет права отказывать в выдаче таких справок, поскольку это их обязанность.
В тот период предприятие по отношению к этому человеку было страхователем.
“Если в справке указанная заработная плата уменьшает сумму пенсионной выплаты человека – мы ее не учитываем, а берем за основу данные персонифицированного учета”, – рассказала Ирина Ковпашко.
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