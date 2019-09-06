Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ

О том, по каким критериям рассчитывается пенсия, проинформировали в Пенсионном фонде. Об этом сказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей:

страховой стаж,

размер заработной платы (официальной, с которой высчитывались взносы в Пенсионный фонд).

Для расчета пенсии засчитываются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений.

Предприятие не имеет права отказывать в выдаче таких справок, поскольку это их обязанность.

В тот период предприятие по отношению к этому человеку было страхователем.

“Если в справке указанная заработная плата уменьшает сумму пенсионной выплаты человека – мы ее не учитываем, а берем за основу данные персонифицированного учета”, – рассказала Ирина Ковпашко.