Украина лидирует по темпам роста агропромышленного импорта в ЕС (инфографика)

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Украина занимает третью позицию среди крупнейших сельскохозяйственных импортеров в ЕС и лидирует по темпам росте импорта в ЕС сельскохозяйственной продукции в июле 2019 года по сравнению с июлем прошлого года.
Соответствующие данные обнародованы в очередном докладе Еврокомиссии от 23 сентября 2019 года относительно состояния торговли ЕС агропромышленной продукцией.
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«Важнейшими странами происхождения агропромышленного импорта (в ЕС) за прошедшие 12 месяцев (в миллиардах евро) были США (12,5), Бразилия (11,7), за которыми следуют Украина (6,7) и Китай (6,0)… По годовым показателям, объем агропромышленного импорта (в миллиардах евро, – процент изменений) продолжает расти из Украины (+1,7, или +34%) и США (+1,7, или +14%)», – говорится в сообщении.
По абсолютным показателям, которые приведены в приложенной таблице, объем импорта из Украины в страны ЕС с августа 2017 по июль 2018 года составлял 5,062 миллиарда евро, за такой же период 2018-2019 годов – уже 6,757 миллиарда евро, что означает рост на 33,8 процента.
При этом по месячному показателю роста сельскохозяйственного импорта Украина является абсолютным лидером – в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года импорт украинских продуктов в ЕС вырос на 195 миллионов евро – от 317 до 512 миллионов евро, или на 61,6 процента.
По годовым показателям ввоза сельскохозяйственного экспорта из стран ЕС Украина занимает 16 позицию. С августа 2017 по июль 2018 года страна импортировала европейской продукции на 1 миллиард 960 миллионов евро, за этот же период 2018-19 годов – уже на 2 миллиарда 255 евро, с абсолютным приростом на 295 миллионов евро (+15,0%).
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