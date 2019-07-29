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Экспорт отечественной курятины в 4 раза превысил импорт заграничной

Экспорт отечественной курятины в 4 раза превысил импорт заграничной

В Украине экспорт мяса птицы и субпродуктов превышает импорт почти в четыре раза.

Об этом сообщают аналитики Pro-Consulting, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины.

Уточняется, что в январе-июне Украина экспортировала 211 тыс. тонн мяса птицы, в то время как импорт продукта составил 60 тыс. тонн. На 307 млн долл. и 24 млн долл. соответственно.

“Причиной роста экспорта курятины в ЕС является высокий уровень качества украинской продукции, а также рост внутреннего производства”, – объясняют аналитики.

В Pro-Consulting напомнили, что сегодня Украина занимает 6 место в рейтинге экспортеров курятины.

“Так, наибольшие объемы экспортных поставок пришлись на октябрь и ноябрь, после чего импорт украинской продукции снизился, что связано с маркетинговой политикой крупнейшего поставщика”, – говорится в сообщении.

Напомним, крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине является компания “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба). Доля МХП в общем экспорте страны – 88%. МХП – одна из двух украинских компаний, чья продукция допущена в страны ЕС.

По прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив, при этом Россию, Беларусь и Канаду.

По материалам УНН
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