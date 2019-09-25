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Нью-Йоркский метрополитен получит 37 млрд долларов инвестиций

Нью-Йоркский метрополитен получит 37 млрд долларов инвестиций

Транспортная администрация Нью-Йорка (MTA) планирует инвестировать в развитие метрополитена, автобусных сообщений и пригородных железнодорожных линий мегаполиса более 50 млрд долларов.

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Инвестиционная программа на 2020-2024 годы станет самой крупной в истории MTA. Она согласована с планом действий Subway Action Plan, принятым летом 2017 года и направленным на повышение надежности и пропускной способности метрополитена.

На развитие метрополитена выделяется 37,3 млрд долларов, в том числе 7,1 млрд долларов – на обновление систем сигнализации шести линий, 6,1 млрд – на приобретение 1900 новых вагонов, 5,2 млрд – на реконструкцию 70 станций с целью обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным услугам метрополитена лиц с ограниченной подвижностью. Еще 4,1 млрд долларов потратят на ремонт объектов на 175 станциях, в том числе на замену 78 лифтов и 65 эскалаторов. Инвестиции в ремонт пути составят 2,6 млрд долларов. На строительство второй очереди линии “2-я авеню” (SAS) выделяется 4,55 млрд долларов.

В развитие двух пригородных железных дорог Нью-Йорка – Long Island Rail Road (LIRR) и Metro-North Railroad планируется вложить 10,4 млрд долларов, в том числе около 1 млрд долларов – в обновление парка подвижного состава.

По материалам Finance.UA
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