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С начала года украинцы потратили на импортный автотранспорт более 2,5 млрд долларов

С начала года украинцы потратили на импортный автотранспорт более 2,5 млрд долларов

За семь месяцев с начала года в режиме импорта в Украину было ввезено почти 371 тыс. ед. автотранспортной техники на сумму более чем в 2,5 млрд долларов США.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

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Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта вырос в 2,8 раза.

Положительную динамику продемонстрировали все сегменты автоимпорта, но основным драйвером роста стал импорт легковых автомобилей, который вырос в 3,2 раза.

За период с января по июль текущего года в страну было импортировано 341 286 легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила 2 млрд 11 млн дол. США.

Ввоз грузовых и спец. автомобилей за тот же период увеличился на 22% и составил 28 355 шт., а поставщики этих машин заработали $497 млн. против $467 млн. годом ранее.

Закупка автобусов за границей обошлась Украине в $33,1 млн. На эту сумму было приобретено 1258 автобусов, что на 19% больше, чем за первые семь месяцев 2018 года.

По материалам Укравтопром
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